Развожаев: в Севастополе пока не приняли решение об отмене парада на День Победы

Севастополь, , 10:48 — REGNUM Решение об отмене военного Парада на 9 мая в Севастополе пока не принято. Об этом 12 апреля написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Парад Победы Даниил Шведов © ИА REGNUM

Он напомнил, что накануне прошло заседания совместного с Республикой Крым оперативного штаба, в нём приняли участие все силовые ведомства и Черноморский флот. Глава региона отметил, что были рассмотрены вопросы проведения праздничных мероприятий к Дню Победы.

«Решение об отмене военного Парада на 9 мая в Севастополе — в данный момент не принято, — написал Развожаев, добавив, что сейчас идут консультации с Министерством обороны. Решение о проведении Парада в Севастополе — прерогатива военного ведомства».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале написал, что власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации 1 мая, а также шествия «Бессмертного полка» и военный парад 9 мая.

Позже Аксёнов добавил, что решение об отмене праздничной демонстрации 1 мая, шествия «Бессмертного полка» и военного парада 9 мая касается только Республики Крым.