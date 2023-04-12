Сальдо заявил, что имущество экс-мэра Херсона Колыхаева опишут и национализируют

Херсон, , 10:36 — REGNUM Имущество бывшего мэра Херсона Игоря Колыхаева описано и готовится к национализации. Об этом 12 апреля заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Игорь Колыхаев Vadim Chuprina

Колызаев был уволен с поста мэра в апреле 2022 года после отказа от сотрудничества с властями России, в июне его задержали за призывы к саботажу и невыполнение распоряжений администрации.

«Его активы описаны и готовятся к национализации», — приводит слова Сальдо РИА Новости.

По словам врио губернатора области, экс-мэр пытался вывезти часть своего имущества через подставных лиц, а оставшуюся — перевести в поддержку агрессии Украины.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области идёт работа по национализации имущества украинских олигархов. По его словам, активы украинцев, которые не перерегистрированы по законодательству России, считаются брошенными и переданы в управление Фонду госимущества.