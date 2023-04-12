Варшава, 12 апреля, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Сухопутные войска Польши через два года будут самыми сильными в Европе. Об этом 12 апреля заявил вице-премьер, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Стрингер/РИА Новости Польские солдаты

Он высказал мнение о том, что это может произойти, если правящая партия Польши «Право и справедливость» опять одержит победу на парламентских выборах, которые планируется провести осенью.

«Мы очень хотим, чтобы мы получили мандат на управление на очередной срок. Тогда мы закончим начатые нами процессы. Мы построим самые сильные сухопутные войска в Европе. Мы на пути к этому. Нам нужно еще два года, и тогда польская армия станет самой сильной сухопутной армией в Европе», — заявил Блащак в интервью Польскому радио.

Как передавало ИА REGNUM, историк Михаил Крупа высказал мнение о том, что американизация польской внешней политики опасно приблизила страну к столкновению с Россией. Он отметил, что Польша нуждается в «Партии мира», в группе людей и организаций, которые бы посвятили себя делу удержания страны от участия в российско-украинском конфликте. Он также отметил, что правительство США только радуется тому, что поляки жертвуют всем ради ослабления России.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что НАТО активно использует постсоветское пространство, США рассматривают его как плацдарм для развёртывания воинских подразделений НАТО.