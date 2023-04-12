Пограничники нейтрализовали украинский дрон с гранатой в Курской области

Глушковский район, Курская область, , 10:27 — REGNUM Пограничники заметили и посадили дрон с гранатой, залетевший на территорию Курской области со стороны Украины. Об этом сообщает 12 апреля Telegram-канал Shot.

Оператор БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Дрон, который нёс гранату от РПГ-7, накануне вечером заметили в Глушковском районе, примерно в 1,5 километра от украинской границы.

Боеприпас успешно нейтрализовали, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 апреля украинский дрон сбросил взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района Курской области. В результате было повреждено остекление здания, а также фасады расположенных рядом зданий сельсовета и фельдшерско-акушерского пункта. Пострадавших не было.