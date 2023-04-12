Москва, 12 апреля, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Российская Федерация в ситуации с американским журналистом газеты The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, который был арестован по делу о шпионаже, действует в соответствии с положением консульской конвенции и не приемлет попыток прессинга в данном вопросе. Об этом 12 апреля заявил журналистам заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Сергей Савостьянов/ТАСС Гражданин США, корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, задержанный по делу о шпионаже, у Лефортовского суда

«Мы в этом вопросе действуем в соответствии с нашими законами, с учетом, разумеется, соответствующих положений консульской конвенции, но и руководствуемся имеющейся в этой области практикой, поэтому никаких попыток прессинга мы не приемлем», — отметил он, добавив, что данный вопрос находится на рассмотрении.

Как передавало ИА REGNUM, 30 марта журналисту Эвану Гершковичу была судом избрана мера пресечения в виде ареста на один месяц 29 суток (до 29 мая) по обвинению в шпионаже. Задержали его в Екатеринбурге по подозрению в сборе секретной информации о российских оборонных предприятиях по заданию спецслужб США. По данным ФСБ, он был задержан с поличным. Вины своей он не признал. Решение суда об аресте журналиста The Wall Street Journal по делу о шпионаже обжаловано защитой.