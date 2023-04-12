Набиуллина: в апреле годовая инфляция в России продолжит снижаться

Москва, , 10:10 — REGNUM В марте годовая инфляция в России опустилась ниже 4%, а в апреле, вероятно, снизится ещё больше. Об этом 12 апреля заявила глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллин © Пресс-служба Банка России/РИА Новости

Она отметила, что сейчас ключевая ставка остается на уровне 7,5%, и регулятор сохраняет ее на таком уровне уже в течение полугода.

«Да, показатель годовой инфляции в марте опустился ниже 4% и в апреле, наверное, еще снизится. Но эти низкие годовые значения преимущественно отражают очень низкие месячные темпы роста цен летом и осенью прошлого года», — сказала Набиуллина.

По её словам, сейчас темпы роста цен остаются умеренными, но всё же они выше, чем были летом и осенью.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в стране по итогам апреля может составить менее 3%. По его словам, впервые за долгое время уровень инфляции оказался ниже целевого ориентира Центробанка в 4%.