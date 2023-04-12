Москва, 12 апреля, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Проблемы в мировой экономике носят ограниченный характер, однако эффект от роста ставок может в значительной мере замедлить мировую экономику. Об этом 12 апреля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина

«Проблемы в мировой экономике и в финансовой системе пока носят ограниченный характер», — сказала она в Государственной думе, отметив, что рынки сильно отреагировали на проблемы, возникшие у двух банков США.

По словам главы ЦБ России, эффект от повышения ставок после «эры очень низких ставок» может замедлить экономику мира.

Ранее американское издание 19FortyFive сообщило, что недавние неудачи американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank стали грубым напоминанием Федеральной резервной системе (ФРС) о том, что банкротства банков приводят к кредитным кризисам, которые могут ввергнуть экономику США в рецессию. Издание предупредило, что, если ФРС продолжит как ни в чём не бывало смотреть в зеркало заднего вида и повышать процентные ставки, наплевав на финансовые проблемы, «экономику ждёт жесткая посадка».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля ведущий телепрограммы Redacted News Клейтон Моррис рассказал, что финансовый кризис в США был спровоцирован властями, но признавать это они отказываются. По его словам, страна переживает финансовый кризис, который сопровождается крахом банков, причём такой исход давно предрекали эксперты. При этом ФРС признала, что грядёт рецессия, одновременно заявляя, что банки США в безопасности.