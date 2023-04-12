Брянск, 12 апреля, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Заместителя директора департамента здравоохранения Брянской области Ларису Борщевскую задержали в связи с подозрением в получении взятки. Об этом журналистам сообщили 12 апреля в следственном управлении СКР по региону.

depzdrav32.ru Лариса Борщевская

В отношении Борщевской возбуждено уголовное дело. Чиновницу задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Брянской области задержали по подозрению в коррупции временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елену Егорову и Татьяну Кулешову. По данным следствия, они получили взятки в особо крупном размере. Решением Басманного суда Москвы обе подозреваемые помещены под стражу.