Москва, 12 апреля, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков допустил, что утечка секретных документов в США может быть целенаправленным вбросом.

Сергей Корсун ИА REGNUM Кто-то слил всю информацию!

«У нас нет позиции, это, наверное, кому-то интересно эти документы посмотреть, если это вообще документы, а может быть, это фейк, может быть, это целенаправленный вброс», — приводит слова Рябкова ТАСС.

Замглавы МИД напомнил, что США являются стороной конфликта и ведут против России гибридную войну, поэтому могут использовать приёмы, чтобы ввести своего противника в заблуждение.

Рябков отметил, что ранее происходили ситуации, когда аутентичные документы попадали в открытый доступ, однако в этот раз происхождение «этого шума» — открытый вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, утекшие в Сеть секретные документы Пентагона были датированы 28 февраля и 1 марта. Об этом на пресс-конференции заявил глава минобороны США Ллойд Остин. Он заявил, что ведомство не располагает информацией, куда именно были выложены секретные документы и кто имел к ним доступ. Глава Пентагона пообещал, что в ходе расследования будут установлены источник и масштаб случившегося.