Обозреватель SCMP Ковани: Зеленский должен пойти на переговоры с РФ, пока имеет право голоса

Пекин, , 10:05 — REGNUM Обозреватель Дэниел Ковани в своей статье для китайского издания South China Morning Post выдвинул ультиматум, заявив, что Киев должен сесть за стол переговоров с Россией, пока у украинского президента Владимира Зеленского ещё есть право голоса и возможность повлиять на определение окончательного исхода конфликта.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению журналиста, киевским властям надо «проглотить свою гордость и заключить мир». В своей публикации журналист также указал, что у вооруженных сил Украины заканчиваются снаряды, а Запад может не обеспечить должный уровень украинских запросов. Ковани считает, что западные политики могут просто оказаться не в состоянии «выписать чек», на который, вероятно, рассчитывает Зеленский.

По сути у Украины нет более правильного выхода, чем скорейшее инициирование переговорного процесса, считает сенатор Виктор Бондарев. В своем телеграмм-канале 10 апреля он пояснил, что контрнаступление, которое сейчас так усиленно готовится Зеленским, обречено на провал.

«Силы украинской армии истощены, а, как известно, при наступлении (в том числе контрнаступлении) потери составляют 1:3 в пользу обороняющейся стороны. Атакующая сторона теряет в три раза больше», — считает сенатор. Он недоумевает: «И на что, точнее на кого рассчитывает украинское руководство с их обескровленной армией? На наёмников из-за рубежа?». По мнению Виктора Бондарева, когда небо Украины будет полностью уязвимо, Россия сможет ставить собственные условия переговоров и мирного соглашения. «И нормальные люди, которых достаточно много среди мирных граждан Украины, это поддержат», — заявил сенатор.

За время проведения Специальной военной операции (СВО) на Украине отношение Киева к переговорному процессу менялось в зависимости от того, какую цель в тот момент преследовали главные украинские спонсоры из НАТО. К примеру, начавшиеся было год назад переговоры российской и украинской делегаций в Белоруссии противник использовал как передышку для наращивания живой силы и техники. На днях свою помощь в организации переговоров Москвы и Киева предложил даже Израиль. По словам посла Израиля в России Александра Бена Цви, стороны должны понять, чего они хотят, чтобы провести мирные переговоры.

«Однако посол умолчал, что Израиль одобрил лицензии для возможных поставок оружия Украине. Какая интересная политическая шизофрения получается», — иронизирует в своем телеграм-канале 11 апреля российский журналист Руслан Осташко.

В феврале 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вашингтон и союзники Соединенных Штатов Америки по НАТО наращиванием поставок тяжелого наступательного вооружения пытаются максимально надолго затянуть конфликт на Украине. По его словам, США и их союзники открыто призывают Украину захватывать территории РФ.

«США делают все, чтобы затянуть конфликт и придать ему более ожесточенный характер. Киевский режим сознательно накачивают самым современным оружием, передают в том числе образцы, еще не принятые на вооружение в самих западных армиях, — видимо, для того чтобы посмотреть, как они работают в боевых условиях», — отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, подводя итоги 2022 года.

Украинский лидер тем временем, в своем стремлении изменить ситуацию в зоне военных действий, готов пожертвовать частью Украины в пользу Польши. По мнению бывшего сотрудника разведслужбы Великобритании MI6 Алистера Крука, Зеленский находится в отчаянном положении. Ему бы хотелось расширения конфликта, чтобы в него вступила Польша в качестве члена НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что киевские власти должны сесть за стол переговоров с Россией, пока у них ещё есть право голоса и они могут повлиять на определение окончательного исхода конфликта, написал в своей статье для китайского South China Morning Post обозреватель Дэниел Ковани. По его мнению, Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование конфликта, пока он еще в состоянии хоть что-нибудь решать.