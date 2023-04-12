Эксперт Марочко сообщил о росте небоевых потерь ВСУ из-за суррогатного алкоголя

Луганск, , 09:49 — REGNUM Случаи небоевых потерь в рядах ВСУ из-за употребления суррогатного алкоголя участились на донецком направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 12 апреля в своём Telegram-канале.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ссылаясь на собственные источники, он рассказал о случае массового отравления украинских военнослужащих спиртным в районе города Часова Яра (ДНР). Употребление суррогата привело к смертельным исходам. За несколько дней скончались восемь человек, ещё двое попали в реанимацию.

«На донецком направлении возросли случаи небоевых потерь среди украинских боевиков из-за употребления суррогатного алкоголя», — написал Марочко.

Он добавил, что продавца поддельного спиртного ищут дополнительные патрули. Пока украинским командирам не удалось выяснить, где военнослужащие взяли суррогат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко проинформировал о прибытии свежих сил ВСУ и средств ПВО в район Часова Яра, который расположен к западу от Артёмовска. В Артёмовске ВСУ несут большие потери, морги в Часовом Яре отказываются принимать тела.