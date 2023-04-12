Москва, 12 апреля, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Граждане России в возрастной группе от 27 до 29 лет реже всего испытывают сложности с трудоустройством. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Центре занятости населения

Специалисты сервиса попросили соискателей оценить сложность поиска новой работы по шкале от 0 до 10. Средняя оценка среди граждан России в возрасте от 27 до 29 лет составила 5,1 балла.

Отмечается, что наибольшие трудности при трудоустройстве возникают у жителей России предпенсионного возраста — от 57 до 59 лет, их средняя оценка составила 8,4 балла.

Соискатели от 18 до 20 лет оценили сложности в среднем на 6,1 балла. При этом у женщин в данной возрастной категории показатель оказался выше (6,4 балла), чем у мужчин (5,9 балла). А вот женщины от 24 до 26 лет при трудоустройстве чувствуют себя увереннее (5,4 балла), чем мужчины этой возрастной категории (6,1 балла).

Согласно итогам опроса, в текущем году соискатели в среднем оценили сложность поиска новой работы на 7 баллов из 10, это чуть ниже показателя 2022 года (7,3 балла). При этом в июле 2022 года показатель снизился до 6,4 балла.

Опрос проводился с 21 марта по 11 апреля в 642 населённых пунктах во всех округах России. В нём приняли участие пять тысяч респондентов старше 18 лет.

Как передавало ИА REGNUM, сейчас база портала «Работа России» насчитывает порядка 1,56 млн вакансий. Из них каждое пятое предложение — это вакансии в промышленности.

Благодаря национальному проекту «Демография» в России реализуется проект по модернизации службы занятости. В рамках модернизации центры занятости переходят на единые стандарты оказания услуг в зависимости от жизненной ситуации соискателя и бизнес-ситуации работодателя. Проводится переобучение специалистов центров занятости, подготовка карьерных и кадровых консультантов. Кроме того, обновляется инфраструктура самих центров занятости. Сейчас уже обновлено почти 200 центров по всей стране.