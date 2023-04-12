Москва, 12 апреля, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Полный запуск реестра военнообязанных возможен в России не раньше осени, когда начнётся очередной военный призыв на срочную службу. Об этом глава Минцифры Максут Шадаев написал в одном из Telegram-чатов IT-отрасли.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия

Он отметил, что точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона.

«Скорее всего, запустить его в полном объёме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», — предположил Шадаев.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток Госдума приняла на пленарном заседании 11 апреля. На 12 апреля назначено рассмотрение в Совете Федерации. В реестр включат всех граждан, подлежащих призыву на военную службу. Он будет формироваться автоматически на основании данных военкоматов и сведений государственного информационного ресурса.