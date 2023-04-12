Минск, 12 апреля, 2023, 09:48 — ИА Регнум. В Белоруссии согласовали визит консульского сотрудника в исправительную колонию в Гомельской области, в которой отбывает наказание осуждённая гражданка России Софья Сапега. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в МИД Российской Федерации.

Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС Сапега в зале суда

Отмечается, что посольство России в Белоруссии очень внимательно следит за судьбой осуждённой, находится на связи с адвокатами и родственниками Сапеги, посещает гражданку России по месту отбывания ею наказания, оказывая необходимые консульские услуги.

Уточняется, что с белорусской стороной был согласован очередной визит консульского сотрудника в исправительную колонию в Гомельской области.

«Что касается поступления запроса от Сапеги или её родственников о переводе для отбывания наказания в Россию и сроков его рассмотрения компетентными российскими и белорусскими органами, то данный вопрос рекомендуем переадресовать представителям Министерства юстиции Российской Федерации, в компетенцию которого входит рассматриваемая проблематика», — приводит агентство слова источника в МИД России.

Ранее адвокат осуждённой сообщил, что её защита заявила о начале процесса по её переводу в Россию.

Как передавало ИА REGNUM, в мае 2022 года гродненский областной суд в Белоруссии приговорил гражданку России Софью Сапегу к шести годам лишения свободы. Она была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды и о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, которые повлекли вред потерпевшим.

16 июня в Министерстве иностранных дел России заявили, что гражданка РФ Софья Сапега может воспользоваться правом подать прошение о помиловании.