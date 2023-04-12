Reuters: в Сербии допустили возможность поставок летального оружия на Украину

Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Сербия согласилась помочь Украине поставками оружия и могла уже осуществить их. Об этом сообщает 12 апреля Reuters, ссылаясь на попавший в открытый доступ засекреченный документ минобороны США.

Поставка вооружения Киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Какое именно оружие и в каком количестве поставила или согласилась поставить Украине Сербия, в публикации не говорится.

Секретный документ Пентагона попал в Сеть в результате недавней утечки, он датирован 2 марта и касается «ответа Европы» на продолжающийся украинский конфликт. В нём указаны «оценочные позиции» 38 европейских стран в отношении киевского режима, который запрашивал военную помощь.

Одни страны из списка обязались обучить украинских военных и предоставить Киеву летальную помощь, другие уже это сделали, а третьи, как отмечается, обладают «военными способностями и политической волей» для оказания такой помощи в будущем.

Сербия, как указано в документе, отказалась обучать украинских военных, но согласилась передать летальное вооружение. Возможно, эта помощь уже предоставлена. Также Белград готов помогать Киеву оружием в будущем.

Никакую помощь Украине, как следует из документа, не намерены оказывать Австрия и Мальта.

Как сообщало ИА REGNUM, Сербия — единственная в Европе страна, не поддержавшая введение антироссийских санкций из-за спецоперации РФ на Украине. Сербский президент Александр Вучич заявлял, что украинский конфликт превратился в «тяжёлую окопную борьбу», в которой никто не может победить.