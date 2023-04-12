Майкоп, , 08:49 — REGNUM Ученица четвёртого класса одной из школ в Адыгее скончалась после того, как подвернула ногу на уроке физкультуры. Об этом сообщил Telegram-канал «Нетипичная Адыгея».

Автомобиль скорой медицинской помощи © Сергей Савостьянов/ТАСС

Боль после травмы у девочки не проходила, и родители обратились в ближайшую районную больницу. Хирург заключил, что у ребёнка — растяжение, прописал прогревания, мазь и обезболивающий препарат. Но девочке становилось хуже, на ноге появились чёрные пятна.

В другой больнице, в Усть-Лабинске, ребёнку наложили лангету и вновь прописали обезболивающие. Дома у неё поднялась температура, стали синеть ногти и губы. Девочку на скорой увезли в Красногвардейскую ЦРБ, там её состояние стремительно ухудшалось. Она скончалась в отделении реанимации.

В качестве причины смерти медики указали стрептококковую пневмонию и острый сепсис. Родители утверждают, что хронических и инфекционных заболеваний у ребёнка не было.

Проверку по факту смерти школьницы проводит Следственный комитет. Ожидаются результаты судмедэкспертизы. Семья намерена обратиться в суд в связи с некачественным оказанием ребёнку медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Башкирии восьмиклассник потерял сознание на перемене, когда играл со сверстниками. Прибывшие медики констатировали смерть. Конфликта между детьми не было, причины произошедшего устанавливаются.