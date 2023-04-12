На сайте Зеленского появилась петиция о лишении гражданства предстоятеля УПЦ

Киев, , 08:30 — REGNUM Петиция о лишении украинского гражданства предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского Онуфрия опубликована на сайте президента Украины.

Митрополит Киевский Онуфрий © Стрингер/РИА Новости

На данный момент она набрала 250 голосов. Порог рассмотрения петиции главой государства составляет 25 тысяч голосов.

В тексте петиции поясняется, что, согласно опубликованной в СМИ информации, гражданин Украины, известный как митрополит Украинской православной церкви Онуфрий, 20 марта 2002 года получил паспорт гражданина России, а 23 июня 2003 года получил загранпаспорт гражданина Российской Федерации.

Автор петиции призвал украинского президента Владимира Зеленского поручить СБУ проверить эту информацию и «прекратить гражданство Украины гражданина РФ митрополита УПЦ Онуфрия» в случае её подтверждения.

Как передавало ИА REGNUM, глава Украинской православной церкви митрополит Онуфрий в обращении к верующим Хмельницкой области 10 апреля призвал их продолжать защищать святыни, но ненасильственным способом.

Ранее власти Хмельницкой области запретили деятельность УПЦ в регионе, а также расторгли договоры аренды участков, на которых расположены храмы. Ещё не захваченные здания штурмуют радикалы и раскольники.