Зеленского призвали отобрать гражданство у предстоятеля УПЦ
На сайте Зеленского появилась петиция о лишении гражданства предстоятеля УПЦ
Киев, 12 апреля, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Петиция о лишении украинского гражданства предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского Онуфрия опубликована на сайте президента Украины.
На данный момент она набрала 250 голосов. Порог рассмотрения петиции главой государства составляет 25 тысяч голосов.
В тексте петиции поясняется, что, согласно опубликованной в СМИ информации, гражданин Украины, известный как митрополит Украинской православной церкви Онуфрий, 20 марта 2002 года получил паспорт гражданина России, а 23 июня 2003 года получил загранпаспорт гражданина Российской Федерации.
Автор петиции призвал украинского президента Владимира Зеленского поручить СБУ проверить эту информацию и «прекратить гражданство Украины гражданина РФ митрополита УПЦ Онуфрия» в случае её подтверждения.
Как передавало ИА REGNUM, глава Украинской православной церкви митрополит Онуфрий в обращении к верующим Хмельницкой области 10 апреля призвал их продолжать защищать святыни, но ненасильственным способом.
Ранее власти Хмельницкой области запретили деятельность УПЦ в регионе, а также расторгли договоры аренды участков, на которых расположены храмы. Ещё не захваченные здания штурмуют радикалы и раскольники.