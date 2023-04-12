Петропавловск-Камчатский, , 08:16 — REGNUM На Камчатке толщина слоя пепла, выпавшего после извержения вулкана Шивелуч, доходит до 20 см. Об этом 12 апреля сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Слой пепла в результате извержения вулкана Шивелуч в поселке Ключи Усть-Камчатского района © Дмитрий Мельников/ТАСС

По его словам, в населённом пункте Козыревск толщина пеплового слоя составляет от 6 до 8 см. В Ключах — примерно 11 см, а в местах, где идёт передув, высота слоя доходит до 20 см.

«Стоит отметить, что выпадение пепла было и минувшей ночью. Продолжается оно и сегодня. Утром развезли воду и маски по соцучреждениям, часть передали военным, чтобы они также обеспечили людей», — приводит его слова пресс-служба правительства Камчатского края.

Он также добавил, что сегодня рабочие намерены начать расчистку снега.

Как передавало ИА REGNUM, извержение вулкана Шивелуч на Камчатке произошло ночью 11 апреля и было очень мощным. Извержение вулкана Шивелуч привело к пепловому выбросу на высоту около 10 км. В нескольких муниципалитетах Камчатки начались пеплопады.