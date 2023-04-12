Купянск, Украина, 12 апреля, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Киевская армия накапливает силы на купянском направлении в районе села Кисловка в Харьковской области, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По сведениям Марочко, рядом с селом Кисловка замечено сосредоточение военной техники и живой силы ВСУ.

«Развёрнуты полевые кухни, палатки для личного состава», — добавил подполковник.

Предполагается, что численность войск — около трёх батальонно-тактических групп. Почти 2 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что российские войска готовы к контрнаступлению «киевской команды комедиантов». Некоторые признаки обострения на линии фронта заметны, но шансов у противника нет.