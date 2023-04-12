«Известия»: в России могут в разы вырасти штрафы за неправильное использование газовых баллонов

Москва, , 08:01 — REGNUM Глава торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин в письме вице-премьеру Александру Новаку предложил увеличить размер штрафа за неправильное использование газовых баллонов, сообщили «Известия».

Газовый баллон Иван Шилов © ИА REGNUM

Из-за участившихся аварий с газобаллонным оборудованием ТПП разработан комплекс мер по повышению безопасности.

Так, размер штрафа для физических лиц может возрасти от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 800 тысяч рублей с приостановлением деятельности на срок до 90 дней, в случае если это приведёт к авариям или угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Также в ТПП предлагают внедрить систему единого оператора по контролю за рынком сжиженного углеводородного газа, систему цифрового учёта газовых баллонов, разработать программы изъятия устаревших и неисправных ёмкостей из обращения.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Чите в пятиэтажном доме произошёл взрыв газового баллона. Вследствие этого в здании обрушились два этажа. В следственном управлении СКР по Забайкальскому краю по факту инцидента возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ ― ч. 2 ст. 238 («Оказание услуг ненадлежащего качества»), а также ч. 1 ст. 293 («Халатность»).