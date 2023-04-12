Сальдо: в Херсонской области готовы к контрнаступлению «киевской команды комедиантов»

Херсон, , 07:55 — REGNUM Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что российские войска готовы к контрнаступлению «киевской команды комедиантов». Некоторые признаки обострения на линии фронта заметны, но шансов у противника нет. Своё мнение он высказал РИА Новости.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Думаю, что они попробуют пойти. Наши военные готовы их встретить», — сказал Сальдо и добавил, что украинские лидеры «открыли новую страницу в военном деле: заранее громко объявлять о своих оперативных планах».

Врио губернатора считает, что ВСУ подгоняет администрация США, чтобы повысить рейтинг своих провалившихся политических руководителей.

«Киевская команда комедиантов боится и затягивает исполнение приказа, подменяя действия словами», — подытожил Сальдо.

Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остаётся под Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, в США усомнились в результативности ожидаемого контрнаступления ВСУ.