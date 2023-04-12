Украинский дипломат передала премьеру Индии Моди послание Зеленского

Нью-Дели, , 07:45 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил от находившейся с визитом в Нью-Дели первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой послание украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил МИД Индии.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Джапарова встретилась в Нью-Дели с государственным министром иностранных дел Индии, курирующей вопросы культуры, Минакши Лехи. Также стороны обсудили представляющие взаимный интерес международные вопросы.

Первый замминистра иностранных дел Украины запросила дополнительные гуманитарные поставки, включая медикаменты и медицинское оборудование.

В МИД отметили, что достигнута договорённость проведения в Индии следующего заседания межправительственной комиссии между двумя странами в удобное для обеих сторон время.

Также Джапарова приняла участие в индийско-украинских межмидовских консультациях, где обсуждались вопросы в сфере экономики, обороны, гуманитарной помощи и международные темы. Джапарова и замминистра иностранных дел Индии Санджай Верма договорились провести следующий раунд встречи в Киеве.

В индийском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Джапарова в ходе своего визита, длившегося с 10 по 12 апреля, «подчеркнула желание Украины строить более прочные и тесные отношения с Индией».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе первый заместитель министра иностранных дел киевского режима Эмине Джапарова выступила на заседании Совета Безопасности ООН. Она призвала «все государства» поддержать инициированную Владимиром Зеленским так называемую «формулу мира».