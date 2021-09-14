12 Апреля
 
10:31

Пограничники заметили и посадили дрон с гранатой, залетевший на территорию Курской области со стороны Украины. Об этом сообщает 12 апреля Telegram-канал Shot.

Боеприпас успешно нейтрализовали.

10:12

Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий увеличение расходов на оборону на $14,6 млрд. По оценке депутата Верховной рады Украины Ярослава Железняка, это рекордное увеличение бюджета.

10:05

В Китае Зеленскому посоветовали «проглотить свою гордость и заключить мир»

По сути, у Украины нет более правильного выхода, чем скорейшее инициирование переговорного процесса, считает сенатор Виктор Бондарев. В своем Telegram-канале 10 апреля он пояснил, что контрнаступление, которое сейчас так усиленно готовится Зеленским, обречено на провал.

10:00

Министр обороны Сербии опроверг сообщения о поставках оружия Украине, назвав их ложью.

9:58

Компания «Укроборонпром» сообщила о передаче ВСУ танковых и артиллерийских снарядов, которые изготавливаются совместно с одной из стран — членов НАТО за пределами Украины.

9:57

Утечка документов в США может быть фейком, целенаправленным вбросом — замглавы МИД РФ Рябков.

9:49

Марочко: массовая гибель военных ВСУ от алкоголя произошла у Часова Яра

Случаи небоевых потерь в рядах ВСУ из-за употребления суррогатного алкоголя участились на донецком направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 12 апреля в своём Telegram-канале.

За несколько дней скончались восемь человек, ещё двое попали в реанимацию.

9:17

Reuters: власти Сербии согласились поставить оружие для ВСУ

Сербия согласилась помочь Украине поставками оружия и могла уже осуществить их. Об этом сообщает 12 апреля Reuters, ссылаясь на попавший в открытый доступ засекреченный документ минобороны США.

9:06

В Крыму и Севастополе из-за соображений безопасности не будут проводить праздничные демонстрации 1 мая, шествия «Бессмертного полка» и военный парад 9 мая, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

8:57

Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н ВКС России выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам ВСУ, сообщает Минобороны РФ. В результате боевого применения были уничтожены: пункт управления, танки и другая бронетехника противника.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов.

8:54

Около 50 британских спецназовцев находились на Украине в марте — Declassified UK со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и разведки США.

Риши Сунак тайно разместил десятки сил специальных операций (ССО) на Украине, не сообщив об этом парламенту, свидетельствуют утечки файлов американской разведки.

Согласно изданию, в прошлом месяце на Украине также присутствовали 17 спецназовцев из Латвии, 15 — из Франции и один — из Нидерландов. Кроме того, в стране действовали 14 бойцов спецназа из США, при этом в общей сложности на Украине находились 29 представителей Пентагона, а также 71 чиновник Госдепартамента.

8:51

Служба безопасности Украины обнаружила доказательства причастности своих сотрудников к попытке взрыва российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 в Белоруссии, сообщило издание The Economist со ссылкой на документы, просочившиеся в Сеть после утечки данных Пентагона.

Отмечается, что украинские агенты, которые причастны к инциденту на аэродроме Мачулищи, действовали вопреки приказам. При этом власти Украины и СБУ не догадывались о планах сотрудников спецслужбы.

8:08

Марочко заявил, что Киев накапливает силы на купянском направлении

Киевская армия накапливает силы на купянском направлении в районе села Кисловка в Харьковской области, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

8:07

Цитата Deccan Herald.

Индия еще не приняла решения о приглашении Зеленского на саммит G20, который пройдет в Нью-Дели 9 и 10 сентября — Deccan Herald.

Также еще не согласован визит премьер-министра Нарендры Моди в Киев, хотя Украина заявила о своем желании принять у себя лидера Индии, напоминает издание.

8:06

В Южной Корее возмутились слежке со стороны спецслужб США.

«Мы глубоко сожалеем о том, что высшее разведывательное управление США незаконно шпионило за такими союзниками, как наша страна. Мы настоятельно требуем тщательного расследования и призываем не допускать подобных инцидентов», — заявил депутат Демократической партии Южной Кореи Ким Бён Чжу.

8:06

Деньги на восстановление Украины хочет у себя аккумулировать Польша. Варшава намерена стать «финансовым хабом» для сбора денег на восстановление Украины, заявил замминистра финансов Польши Артур Собонь.

8:05

Власти Сербии согласились поставить оружие Украине или уже отправили его, следует из засекреченного документа Пентагона, попавшего в открытый доступ в результате недавней утечки.

В каком количестве и какое оружие могло быть поставлено, неизвестно, пишет Reuters.

8:02

Украина рассчитывает получить $100 млрд конфискованных активов России в ближайшие 5 лет, заявили власти Киева.

Офис президента Украины сейчас разрабатывает механизмы для конфискации российских активов. К ним относят недвижимость, объекты бизнеса, принадлежащие российским госкомпаниям и находящимся под санкциями олигархам.

8:01

Военное ведомство Британии впервые отреагировало на утечку секретных документов Пентагона.

«Утечка якобы секретной информации США, которая получила широкую огласку, продемонстрировала серьезный уровень недостоверности. Следует быть осторожными и не воспринимать на чистую монету утверждения, которые могут способствовать распространению дезинформации», — говорится в сообщении минобороны.

8:01

В США назвали дату следующего Рамштайна: Остин поедет лично.

«Министр обороны США Ллойд Остин планирует возглавить личную встречу Контактной группы по обороне Украины на военно-воздушной базе «Рамштайн», Германия, 21 апреля 2023 года», — говорится в сообщении Военно-воздушных сил США в Европе.

8:00

Украина готовит несколько вариантов контрнаступления, и решение о нем будет принято в последний момент, заявил секретарь СНБО Данилов.

«Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта — это мало», — объяснил секретарь СНБО.

8:00

Израиль готов предоставить площадку для переговоров России и Украины, заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

«Если у России и Украины будет желание договориться, мы всегда готовы предоставить помощь. У нас хорошие отношения с Россией, у нас хорошие отношения с Украиной», — сказал он в интервью газете «Известия».

7:55

В Херсонской области заявили о готовности к возможному контрнаступлению ВСУ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что российские войска готовы к контрнаступлению «киевской команды комедиантов». Некоторые признаки обострения на линии фронта заметны, но шансов у противника нет.

7:54

Fox News: утечка секретных документов США могла произойти из ЦРУ или АНБ

Виновный в утечке в Сеть секретных документов Пентагона может находиться в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) или Агентстве национальной безопасности (АНБ) США. Об этом сообщил 11 апреля телеканал Fox News.

7:53

Австрия выразила готовность арестовать Владимира Путина по ордеру МУС. Это обусловлено намерением страны «строго соблюдать свои международные обязательства в соответствии с уголовным правом», отметила министр по делам ЕС и конституции при канцлерском ведомстве Австрии Каролине Эдтштадлер.

«Если Путин ступит на австрийскую территорию, должен быть произведен арест», — заявила она изданию Tagesspiegel.

7:52

Бывший президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о том, кто стоит за диверсией на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», но признал, что Россия к этому не причастна. Своим мнением он поделился в интервью телеведущему Такеру Карлсону на Fox News.

7:51

По факту утечки секретной информации в министерство юстиции США передано дело, начато уголовное расследование, заявил журналистам глава Пентагона Ллойд Остин.

Читайте также: Минюст США ведёт уголовное расследование из-за утечки данных Пентагона

7:49

В США изучают возможность введения санкций против Венгрии

В Белом доме рассматривают возможность введения санкций против Венгрии в связи с её отказом присоединиться к странам, которые осуждают спецоперацию на Украине. Об этом сообщило интернет-издание 444.

7:48

Российский эксперт рассказал о пяти зонах ПВО Украины

Директор музея войск ПВО Юрий Кнутов пояснил, почему ВС РФ не применяют крылатые ракеты для уничтожения крупных мостов, по которым идёт снабжение киевской армии.

По мнению эксперта, не все российские ракеты долетят до границы Западной Украины с Польшей — им надо преодолеть пять зон противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ. О своих заключениях Кнутов рассказал «Свободной Прессе» (СП).

7:46

Работу бронепоезда в зоне спецоперации показало Минобороны России

Минобороны России показало боевую работу бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа в зоне специальной военной операции. Видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

7:45

Hill: премьер Украины Шмыгаль сообщил, когда начнётся контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ может начаться уже летом. Об этом в интервью газете Hill заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что в вопросе начала контрнаступления Украина не чувствует давления со стороны «друзей и партнёров». Шмыгаль сказал, что все понимают необходимость быть готовыми к этому «на 100, а то и больше процентов».

7:43

СМИ: США сильно рискуют после отправки военных на Украину

Большим риском для США стала отправка военных на Украину. К такому мнению после анализа обнародованных секретных данных Пентагона по состоянию украинской армии и планов по её укреплению пришёл обозреватель американского издания The Responsible Statecraft Анатоль Ливен.

7:42

Российская артбатарея «Мста-С» успешно поразила технику и личный состав ВСУ

Артиллерийская батарея самоходных 152-миллиметровых гаубиц «Мста-С» ВС России успешно поразила скопление украинских войск на запорожском направлении фронта, сообщил РИА Новости командир артбатареи с позывным Днепр.

7:41

ВС РФ взяли под контроль все административные здания в Артёмовске

Все административные здания в Артёмовске (Бахмут) взяты под контроль российскими Вооруженными силами. Об успешной операции в эфире Первого канала сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

7:40

Спецназ России сжёг колонну танков ВСУ под Угледаром

В Донецкой Народной Республике, под Угледаром, бойцы российского спецназа отбили контратаку танков ВСУ. Для уничтожения колонны бронетехники противника использовался противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет», артиллерия и дрон-корректировщик. Об успешной операции написал Telegram-канал «Русская весна».

7:40

В рядах ВСУ в Артёмовске заметны панические настроения, бойцы призывают сограждан «морально быть готовыми к различным новостям», советуя: «Не стройте себе розовых замков».

7:38

Украина пытается нарушить транспортную инфраструктуру России перед своим готовящимся наступлением. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Противопоставить что-то этому весьма сложно. Надо в приграничных с Украиной областях стянуть на аэродромы побольше средств ПВО», — считает военный аналитик.

7:36

Соединенные Штаты Америки в настоящее время планируют развязать новую войну на своей границе, пишет интернет-издание «АиФ» со ссылкой на Politico.

Отмечается, что готовность республиканцев одобрить отправку военнослужащих в Мексику указывает на то, что эта инициатива укоренилась в партии.

7:35

Обозреватель китайского издания South China Morning Post Дэниел Ковани призвал президента Украины Владимира Зеленского «проглотить свою гордость» и заключить мир, пока голос украинского лидера еще может быть учтен при определении условий мирного соглашения.

7:34

МИД России предупредил об угрозах из-за поставок Украине ПЗРК

Из-за регулярного попадания на Украину западного оружия (ПЗРК и ПТРК) пора ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире и Европе. Об этом РИА Новости заявили в российском МИД.

7:31

Главное о специальной военной операции на Украине за 11 апреля 2023 года.

  • Подразделения ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск и оперативно-тактическая авиация оказывают авиационную и огневую поддержку наступательных действий. За прошедшие сутки в этих целях в районе города Артёмовск авиацией совершенно 11 самолето-вылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач. Потери противника за сутки составили более 450 украинских военнослужащих и наёмников, три танка, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и «МСТА-Б», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

  • На донецком направлении основные усилия в боевых действиях были сосредоточены в районе города Артёмовск. Штурмовые отряды «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артёмовска и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск.