Наступил 413-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Обозреватель Дэниел Ковани в своей статье для китайского издания South China Morning Post выдвинул ультиматум, заявив, что Киев должен сесть за стол переговоров с Россией, пока у украинского президента Владимира Зеленского ещё есть право голоса и возможность повлиять на определение окончательного исхода конфликта. По мнению журналиста, у ВСУ заканчивается вооружение, но Запад может не обеспечить украинских запросов.

Одной из самых горячих точек СВО остается донецкое направление. Под Угледаром бойцы российского спецназа, задействовав противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет», отбили контратаку танков Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Telegram-канала «Русская весна», в результате атаки термобарическим боеприпасом 9М133ФМ-2, эффективная дальность стрельбы которого составляет до 8 тыс. метров, подбит первый идущий танк, а второй Т-64 киевские военные бросили.

Ожесточенные бои идут в Артемовске где штурмовые отряды «Вагнер» взяли под контроль более половины железнодорожного вокзала. Чтобы окончательно окружить противника, который ещё остаётся в городе, российские военные пытаются прорваться в районах Ивановского и Хромового. Авиационную и огневую поддержку оказывают подразделения ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск. Только за сутки потери противника составили более 450 военнослужащих и наёмников, известило накануне 11 апреля Минобороны РФ. Российские военные медленно, но выигрывают сражение за Артёмовск, написал в статье немецкой газеты Bild бельгийский журналист Ян Хумин. По его словам, солдаты ВСУ не понимают, для чего они воюют в городе.

Тем временем бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин призвал нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского уйти в отставку или сменить политический курс. По его мнению, то, что украинских мужчин прямо с улиц хватают и отправляют на передовую без военной подготовки, свидетельствует о том, что власти скрывают реальную информацию о потерях киевской армии — всё дошло до критической точки.

А в слитых в сеть секретных документах Пентагона нашли публикацию разведывательного управления минобороны с анализом различных вариантов развития украинского конфликта, где предусмотрена в том числе гибель лидеров России и Украины. Сценарий создан спецслужбами и помогает анализировать вероятные исходы событий, информирует The New York Times.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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