Петровский район, Саратовская область, 12 апреля, 2023, 07:30 — ИА Регнум. На трассе в Петровском районе Саратовской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В ГИБДД рассказали, что пострадали шесть человек, из них двое жителей Белоруссии. Водитель одной из машин скончался в больнице.

пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

ДТП произошло ночью 12 апреля в Петровском районе, около деревни Тарумовка.

В числе пострадавших четыре жителя города Маркса Саратовской области, а также двое 29-летних жителей Белоруссии. В результате ДТП водитель Volkswagen Polo от полученных травм скончался в больнице.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, двое детей погибли в результате наезда автомобиля, которым управлял пьяный водитель в Ярославской области.