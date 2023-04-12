Минобороны России показало работу бронепоезда Западного военного округа в зоне спецоперации

Москва, , 07:20 — REGNUM Минобороны России показало боевую работу бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа в зоне специальной военной операции. Видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

СВО Минобороны России

Отмечается, что бронепоезд предназначается для технической разведки, разминирования и восстановления железнодорожных путей. Также он сопровождает воинские грузы и пассажирские поезда.

В середине состава располагается локомотив поезда, в голове — гружённая стройматериалами платформа со средствами радиоэлектронной борьбы.

Как сообщало ИА REGNUM, захват опорного пункта ВСУ показало Минобороны России. Ценность видео в том, что камера была закреплена на голове российского бойца ВДВ и ход битвы представлен его глазами.