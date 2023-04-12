Москва, 12 апреля, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Из-за регулярного попадания на Украину западного оружия (ПЗРК и ПТРК) пора ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире и Европе. Об этом РИА Новости заявили в российском МИД.

Offspring 18 87 Американское оружие

По мнению дипмиссии, поступающее Киеву западное оружие, в том числе ПЗРК и ПТРК, «в силу зашкаливающей там коррупции расползается по всему миру, в зоны других конфликтов, попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов различных мастей».

Отмечается, что страны Евросоюз совокупно передали Украине оружие и военную технику более чем на 12 млрд евро. Они же поставляют тяжелое вооружение, самолёты, танки, а также договорились передать ВСУ до конца года ещё один миллион артиллерийских снарядов. При этом в странах ЕС не препятствуют вербовке наёмников.

«Именно из западного оружия, вложенного в руки преступной власти и наёмников, идёт уничтожение мирного населения ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей, включая женщин и детей», — добавили в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Артёмовска рассказала, что киевские боевики летом 2022 года перевозили оружие в машинах с эмблемами Красного Креста.