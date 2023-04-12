Артбатарея «Мста-С» успешно поразила технику и личный состав ВСУ на запорожском направлении

Мелитополь, , 06:57 — REGNUM Артиллерийская батарея самоходных 152-миллиметровых гаубиц «Мста-С» ВС России успешно поразила скопление украинских войск на запорожском направлении фронта, сообщил РИА Новости командир артбатареи с позывным Днепр.

Гаубицы «Мста-С» ведут огонь Василий Иванов © ИА REGNUM

По словам военного, если в орудии заканчиваются боеприпасы, то тут же происходит их подвоз. Бойцы дозаряжаются и выдвигаются на огневую позицию, сказал командир.

Уточняется, что артиллеристы получили координаты целей с запущенного коптера разведки. Техника противника и личный состав были поражены несколькими залпами. Затем батарея поменяла место дислокации, не попав под ответный удар ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, российские бойцы уничтожили два опорных пункта киевской армии в Запорожской области. В рамках контрбатарейной борьбы, используя комплекс «Зоопарк», ВС России обнаружили и уничтожили расчётами самоходных артиллерийских установок «Акация» и «Гиацинт-С» гаубицу и самоходную установку «Акация» ВСУ в районе села Чаривное.