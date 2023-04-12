«Хуаньцю шибао»: Западу пора усвоить урок взаимного уважения и перестать учить других

Пекин, , 06:46 — REGNUM Западу пора научиться уважать мнение других стран и признать, что у них тоже есть права. Такое мнение выразил обозреватель «Хуаньцю шибао» Чжао Цзяньдун.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Странам Запада срочно необходимо усвоить урок «взаимного уважения»: они должны признавать различия и понимать, что у других есть те же естественные права, что и у них», — написал Цзяньдун.

Журналист отметил, что Запад постоянно пытается «учить» других, а это сильно раздражает участников международных отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, в попавших в широкий доступ секретных данных Пентагона содержатся варианты развития украинского конфликта, в том числе гибель лидеров России и Украины.