Пекин, 12 апреля, 2023, 06:46 — ИА Регнум. Западу пора научиться уважать мнение других стран и признать, что у них тоже есть права. Такое мнение выразил обозреватель «Хуаньцю шибао» Чжао Цзяньдун.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Странам Запада срочно необходимо усвоить урок «взаимного уважения»: они должны признавать различия и понимать, что у других есть те же естественные права, что и у них», — написал Цзяньдун.

Журналист отметил, что Запад постоянно пытается «учить» других, а это сильно раздражает участников международных отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, в попавших в широкий доступ секретных данных Пентагона содержатся варианты развития украинского конфликта, в том числе гибель лидеров России и Украины.