Тель-Авив, Израиль, 12 апреля 2023, 06:28 — REGNUM Израиль готов предоставить площадку для переговоров по урегулировании конфликта на Украине, в случае обоюдного желания Москвы и Киева. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

Израиль
Израиль
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Стороны должны понять, чего они хотят, чтобы провести мирные переговоры. Неважно, при посредничестве Израиля или другой страны. Нужно желание договориться», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Израиль сохранил хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля бывший глава израильского правительства Нафтали Беннет рассказал, что весной 2022 года Россия, Украина и посредники на переговорах успели подготовить несколько черновиков проекта соглашения между сторонами. При этом переговорный процесс был прерван вмешательством западных стран. Ни один из подготовленных черновиков пока не обнародован, отметил Беннет.