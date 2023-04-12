Посол Израиля Бен Цви заявил о планах содействия в разрешении украинского конфликта

Тель-Авив, Израиль, , 06:28 — REGNUM Израиль готов предоставить площадку для переговоров по урегулировании конфликта на Украине, в случае обоюдного желания Москвы и Киева. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

Израиль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Стороны должны понять, чего они хотят, чтобы провести мирные переговоры. Неважно, при посредничестве Израиля или другой страны. Нужно желание договориться», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Израиль сохранил хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля бывший глава израильского правительства Нафтали Беннет рассказал, что весной 2022 года Россия, Украина и посредники на переговорах успели подготовить несколько черновиков проекта соглашения между сторонами. При этом переговорный процесс был прерван вмешательством западных стран. Ни один из подготовленных черновиков пока не обнародован, отметил Беннет.