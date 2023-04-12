Гуляйполе, Запорожская область, 12 апреля, 2023, 06:21 — ИА Регнум. Российские бойцы уничтожили два опорных пункта киевской армии в Запорожской области. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» полковник Александр Гордеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

По словам офицера, силами и средствами воздушной разведки в районах посёлков Гуляйполе и Луговское обнаружены и артиллерийским огнём уничтожены два опорных пункта противника, ликвидировано до десяти боевиков.

Кроме того, на запорожском направлении мотострелковые подразделения группировки «Восток» уничтожили пикап и трёх боевиков мобильной огневой группы противника.

Помимо этого, расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор» сбил беспилотник противника «Лелека», а огнём из стрелкового оружия уничтожены ещё два БПЛА типа «крыло».

В рамках контрбатарейной борьбы, по словам Гордеева, используя комплекс «Зоопарк», бойцы обнаружили и уничтожили расчётами самоходных артиллерийских установок «Акация» и «Гиацинт-С» гаубицу и самоходную установку «Акация» ВСУ в районе села Чаривное.

«На южно-донецком направлении ВС РФ отразили ракетный удар противника, сбив два снаряда HIMARS с помощью ЗРК С-300 и «Бук», — добавил Александр Гордеев.

Как сообщало ИА REGNUM, российские бойцы на краснолиманском направлении отразили на трёх участках атаки Вооружённых сил Украины Противник попытался вернуть потерянные позиции на невском и торском участках. Атака украинских националистов была сорвана, ВСУ понесли потери в технике и живой силе.