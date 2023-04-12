Кандидат на пост президента Турции заявил о готовности налаживать отношения с Россией

Анкара, , 06:09 — REGNUM Выстроить крепкие и доверительные отношения с Россией в случае победы намерен кандидат в президенты Турции, лидер партии Memleket Мухаррем Индже. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в Турции хотят хороших отношений с Россией как одним из важнейших соседей республики.

«Мы хотели бы наладить ещё более крепкие, лучшие и основанные на доверии отношения с Россией, чтобы они не были ограничены лишь контактами между правительствами», — добавил политик.

Индже также указал на двусторонние связи в сферах туризма и энергоресурсов.

Как передавало ИА REGNUM, президентские выборы в Турции намечены на 14 мая. Глава республики Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность переизбираться на второй срок. Согласно жеребьевке, его имя в списке кандидатов будет первым. За президентское кресло также будут бороться кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу и представитель альянса Ata Синан Оган.

По данным социологов, на выборах в парламент 14 мая правящая партия может набрать порядка 40% голосов, тогда как в 2018 году результаты были 53,4%.