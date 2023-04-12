РИА Новости: разведчики показали, как вскрыли c дрона украинскую базу БПЛА под Марьинкой

Марьинка, ДНР, , 05:46 — REGNUM Российские военнослужащие при помощи дрона обнаружили украинские позиции с базой беспилотников в селе Красногоровка рядом с окраинами Марьинки в Донецкой Народной Республике. Об успешной операции сообщило РИА Новости.

Летающий дрон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Российский разведчик-доброволец с позывным Ганс рассказал, как проходила операция в предместье Красногоровки.

На представленной бойцом записи видны линия обороны украинских войск, ходы сообщения, бункеры, блиндажи, пулемётные точки — всё связано между собой в единую сеть.

По словам Ганса, перед окопами — заминированное поле, а за ним уже расположены российские военные.

«Если брать всю сеть окопов — это десятки километров в разные стороны. Мы не все видим, многое замаскировано, потому что пролететь было очень сложно. Там работает комплекс радиоэлектронной борьбы, и нам пришлось выбрать время между тем, как они его включают. Нам повезло, что мы смогли провести аэроразведку», — пояснил боец.

На кадрах, снятых беспилотником, Ганс отметил большое здание, огороженное забором, где находится база беспилотников ВСУ. Всё очень укреплено, забетонировано. Разведчик сказал, что обнаруженный объект имеет для противника «очень серьёзное значение».

Как сообщало ИА REGNUM, российские силы существенно улучшили свои позиции на марьинском и горловском направлениях, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.