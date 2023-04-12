Вашингтон, 12 апреля, 2023, 05:42 — ИА Регнум. В попавших в широкий доступ секретных данных Пентагона содержатся варианты развития украинского конфликта, в том числе гибель лидеров России и Украины. Об этом сообщает The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Согласно публикации, проведённый разведывательным управлением минобороны анализ описывает четыре варианта «дикой карты» и их влияние на ход конфликта на Украине.

«Гипотетические сценарии включают смерть президентов Владимира Путина в России и Владимира Зеленского на Украине, отстранение от руководства Вооружёнными силами России и украинский удар по Кремлю», — отмечает издание.

В документе предполагается, что война между Россией и Украиной будет затяжной. Сценарий создан спецслужбами и помогает анализировать вероятные исходы событий, уточнили в издании.

Как передавало ИА REGNUM, из заявления главы Пентагона Ллойда Остина следует, что утекшие в Сеть секретные документы были датированы 28 февраля и 1 марта. В ходе организованного расследования предстоит выяснить, какие ещё данные попали в Интернет, а также будут установлены источник и масштаб случившегося.