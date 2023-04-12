Трамп заявил, что во время разговоров с Путиным видел с его стороны любовь к Украине

Вашингтон, , 05:14 — REGNUM Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что часто беседовал с российским коллегой Владимиром Путиным на тему Украины — в словах президента РФ чувствовалась к ней любовь.

Владимир Путин, Дональд Трамп Kremlin.ru

«Я видел, что он любит Украину и считает частью России. У нас были очень хорошие отношения. Тематика Украины часто фигурировала в наших разговорах», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Как сообщало ИА REGNUM, США вскоре могут оказаться одним из участников третьей мировой войны, при этом не имея боеприпасов для ведения боя. Об этом 10 апреля заявил Дональд Трамп.