Врач-диетолог Разаренова посоветовала безвредные продукты для перекуса перед сном

Москва, , 05:05 — REGNUM Костный бульон, несколько кусочков говяжьего, телячьего, бараньего языка или орехи помогут подкрепиться перед сном без особого вреда для здоровья, посоветовала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.

Продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, утолить голод перед сном помогут продукты, содержащие «правильные» жиры и белковые компоненты.

Для того чтобы преодолеть острое желание позднего приёма пищи на ночь, вредно употреблять продукты с высоким содержанием углеводов — сладости, крупы, макаронные изделия, фастфуд, алкоголь и крахмалистые овощи. Они резко повышают уровень глюкозы в крови, а быстрой энергии организму на ночь попросту не нужно, добавила диетолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков утверждал, что у человека психологический вид голода возникает не от недоедания и дефицита калорий, а от нехватки гормонов удовольствия — эндорфинов. Их выработке способствуют жирная и сладкая пища, однако злоупотреблять ими нельзя.