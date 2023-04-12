Донецк, 12 апреля, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Жительница Артёмовска рассказала, что киевские боевики летом 2022 года перевозили оружие в машинах с эмблемами Красного Креста. Об этом инкогнито она сообщила РИА Новости.

ИА REGNUM Красный Крест

По словам женщины, кощунственно использовать символику Красного Креста не по назначению. Оружие перевозили и в военно-медицинских машинах, и в гражданских с Красным Крестом.

«А украинские военные её использовали просто так, для перевоза оружия, они приезжали, выгружались», — пояснила женщина, при этом замечание им сделать боялась.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники на фейковом сайте «Международный фонд помощи Красного Креста» сообщают о различных выплатах. Чтобы получить помощь от общественной организации, украинцам предлагают сначала оплатить «юридические услуги».

На самом деле Красный Крест не производит выплаты и не берёт деньги за услуги, в том числе юридические.