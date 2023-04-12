Московский суд заочно арестовал одного из нападавших на сёла в Брянской области

Москва, , 04:19 — REGNUM В Басманном суде Москвы принято решение о заочном аресте одного из участников нападения на приграничные сёла в Брянской области Алексея Огурцова, сообщает 12 апреля ТАСС.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно судебному решению, в отношении обвиняемого Огурцова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции в Россию или с момента задержания.

Огурцову ранее заочно предъявили обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Мужчина объявлен в международный розыск.

Вина Огурцова в перечисленных преступлениях подтверждается протоколами осмотров места происшествий, документов и предметов, а также показаниями пострадавших и свидетелей, заключениями судебных экспертиз, протоколами осмотра трупов.

2 марта в ФСБ России сообщили о мероприятии по уничтожению вооружённых украинских экстремистов в приграничном селе в Брянской области. В результате нападения экстремистов на населённый пункт погибли два мирных жителя, ещё двое, в том числе ребёнок, были ранены.

Как передавало ИА REGNUM, ФСБ России признала Дениса Капустина, основателя «Русского добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), входящего в состав Интернационального Легиона Украины, организатором нападения на Брянскую область. Суд в Москве заочно арестовал его, удовлетворив ходатайство следствия. Капустину вменяется оборот оружия, взрывных устройств и совершение теракта, повлекшего умышленное причинение смерти.