Роскосмос: лётные испытания «Орла» будут связаны с развертыванием новой орбитальной станции России

Москва, , 04:00 — REGNUM Роскосмос планирует увязать лётные испытания перспективного корабля «Орёл» с развертыванием новой Российской орбитальной станции (РОС). Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор ведомства Юрий Борисов.

Макет перспективной Российской орбитальной станции Василий Иванов © ИА REGNUM

По словам руководителя Роскосмоса, изначально планировалось лётные испытания перспективного транспортного корабля (ПТК) проводить со стыковкой к МКС.

«Но с учётом того, что мы одновременно ведём работы по созданию новой орбитальной станции, логично всё увязать с развертыванием РОС», — пояснил Борисов.

Уже изготавливаются макеты и опытные изделия корабля «Орёл», проводятся автономные испытания его составных частей.

«Роскосмос разрабатывает федеральный проект по созданию космического комплекса РОС. В него будут заложены средства на создание наземной инфраструктуры для запусков модулей и ПТК с космодрома «Восточный», — добавил Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, космический корабль «Союз МС-24» отправится к МКС 15 сентября 2023 года. На его борту будут находиться космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О’Хара.