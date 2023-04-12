Испытания «Орла» будут связаны с развертыванием орбитальной станции России
Роскосмос: лётные испытания «Орла» будут связаны с развертыванием новой орбитальной станции России
Москва, 12 апреля, 2023, 04:00 — ИА Регнум. Роскосмос планирует увязать лётные испытания перспективного корабля «Орёл» с развертыванием новой Российской орбитальной станции (РОС). Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор ведомства Юрий Борисов.
По словам руководителя Роскосмоса, изначально планировалось лётные испытания перспективного транспортного корабля (ПТК) проводить со стыковкой с МКС.
«Но с учётом того, что мы одновременно ведём работы по созданию новой орбитальной станции, логично всё увязать с развертыванием РОС», — пояснил Борисов.
Уже изготавливаются макеты и опытные изделия корабля «Орёл», проводятся автономные испытания его составных частей.
«Роскосмос разрабатывает федеральный проект по созданию космического комплекса РОС. В него будут заложены средства на создание наземной инфраструктуры для запусков модулей и ПТК с космодрома Восточный», — добавил Борисов.
Как сообщало ИА REGNUM, космический корабль «Союз МС-24» отправится к МКС 15 сентября 2023 года. На его борту будут находиться космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О’Хара.