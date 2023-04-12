Москва, 12 апреля, 2023, 04:00 — ИА Регнум. Роскосмос планирует увязать лётные испытания перспективного корабля «Орёл» с развертыванием новой Российской орбитальной станции (РОС). Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор ведомства Юрий Борисов.

Василий Иванов ИА REGNUM Макет перспективной Российской орбитальной станции

По словам руководителя Роскосмоса, изначально планировалось лётные испытания перспективного транспортного корабля (ПТК) проводить со стыковкой с МКС.

«Но с учётом того, что мы одновременно ведём работы по созданию новой орбитальной станции, логично всё увязать с развертыванием РОС», — пояснил Борисов.

Уже изготавливаются макеты и опытные изделия корабля «Орёл», проводятся автономные испытания его составных частей.

«Роскосмос разрабатывает федеральный проект по созданию космического комплекса РОС. В него будут заложены средства на создание наземной инфраструктуры для запусков модулей и ПТК с космодрома Восточный», — добавил Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, космический корабль «Союз МС-24» отправится к МКС 15 сентября 2023 года. На его борту будут находиться космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О’Хара.