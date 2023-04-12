Херсон, 12 апреля 2023, 03:55 — REGNUM В Херсонской области идёт работа по национализации имущества украинских олигархов. Об этом РИА Новости сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

Владимир Сальдо
Владимир Сальдо
khogov.ru

По его словам, активы украинцев в Херсонской области, которые не перерегистрированы по законодательству России, считаются брошенными и переданы в управление Фонду госимущества.

«При сохранении такой ситуации в дальнейшем они будут национализированы», — подчеркнул Сальдо.

Врио главы Херсонской области уточнил, что большая часть враждебно настроенных по отношению к России крупных собственников находится на подконтрольной киевскому режиму территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что в регионе планируют расширить перечень национализированных объектов украинских олигархов, которые в республике владеют квартирами, земельными участками и предприятиями. Власти Крыма не могут публично огласить объекты пока от антитеррористической комиссии не поступит конкретный документ.