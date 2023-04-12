Сальдо объявил о национализации имущества украинских олигархов в Херсонской области

Херсон, , 03:55 — REGNUM В Херсонской области идёт работа по национализации имущества украинских олигархов. Об этом РИА Новости сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

Владимир Сальдо khogov.ru

По его словам, активы украинцев в Херсонской области, которые не перерегистрированы по законодательству России, считаются брошенными и переданы в управление Фонду госимущества.

«При сохранении такой ситуации в дальнейшем они будут национализированы», — подчеркнул Сальдо.

Врио главы Херсонской области уточнил, что большая часть враждебно настроенных по отношению к России крупных собственников находится на подконтрольной киевскому режиму территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что в регионе планируют расширить перечень национализированных объектов украинских олигархов, которые в республике владеют квартирами, земельными участками и предприятиями. Власти Крыма не могут публично огласить объекты пока от антитеррористической комиссии не поступит конкретный документ.