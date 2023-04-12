В США россиянина Дубникова за отмывание денег приговорили к отбытому сроку и штрафу в $10 тысяч

Вашингтон, , 03:50 — REGNUM В США россиянина Дениса Дубникова окружной суд Орегона приговорил за участие в сговоре с целью отмывания денег в интересах группировки киберпреступников к уже отбытому сроку ограничения свободы и штрафу в сумме 10 тыс. долларов.

Суд Marco Verch Professional Photographer and Speaker

Согласно приговору суда, во время ограничения свободы Дубников был обязан регулярно отмечаться в полиции и сдавать анализы на наркотики.

Он признал свою вину и пошёл на сделку со следствием.

Дубникова обвиняли в том, что он отмыл около 400 тыс. долларов, которые получила группа киберпреступников, используя вирусы-вымогатели.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестную вредоносную программу, которую киберпреступники использовали для атак на сайты различных организаций в Крыму и Донбассе, выявила «Лаборатория Касперского».