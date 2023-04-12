Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту около 10 км

Петропавловск-Камчатский, , 03:38 — REGNUM На Камчатке извержение вулкана Шивелуч привело к пепловому выбросу на высоту около 10 км, сообщил 12 апреля камчатский филиал ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Вулкан Иван Шилов © ИА REGNUM

«12 апреля 2023 года 10:00 (01:00 мск — прим. ИА REGNUM) Извержение вулкана Шивелуч продолжается. По спутниковым данным, высота пеплового выброса составила около 10 000 метров над уровнем моря», — говорится в Telegram-канале источника.

По снимку из спутника по состоянию на 10:10, пепловый шлейф составлял 350 км, процесс непрерывно продолжается.

Как передавало ИА REGNUM, извержение Шивелуча произошло ночью 11 апреля и было очень мощным. В нескольких муниципалитетах Камчатки начались пеплопады.

Выбросам вулкана Шивелуч присвоен красный (максимальный) код по шкале Международной организации гражданской авиации. Экипажам воздушных судов рекомендовано проявлять осторожность и внимательно оценивать ситуацию в районе, где находится вулканический пепел.