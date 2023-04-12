NHK: главы МИД G7 заявили о намерении обвинить Россию в использовании дезинформации

Нагано, Япония, , 03:36 — REGNUM Главы МИД стран G7 после встречи в Каруидзаве намерены обвинить Россию в использовании дезинформации в вопросе получения международной поддержки на Украине. Об этом 12 апреля сообщил японский телеканал NHK.

Работа российской артиллерии в зоне проведения СВО © Министерство обороны России

Дипломаты в очередной раз выскажут критику России по Украине, отметят важность доступа к проверенной и точной информации, пообещав поддержку в этой сфере.

Также стороны обсудят сохранение антироссийских санкций и выступят с призывом к третьим странам отказаться от поставок России оружия.

Встреча пройдёт в Японии в префектуре Нагано с 16 по 18 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит в Японии ядерное разоружение и нераспространение, продовольственную и энергетическую безопасность, продвижение концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.