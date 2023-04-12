Вашингтон, 12 апреля, 2023, 03:18 — ИА Регнум. Большим риском для США стала отправка военных на Украину. К такому мнению после анализа обнародованных секретных данных Пентагона по состоянию украинской армии и планов по её укреплению пришёл обозреватель американского издания The Responsible Statecraft Анатоль Ливен.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Он отметил, что подготовку военных осуществляют не только на Западе, но и 71 американский военнослужащий, дислоцированный на территории Украины, вместе с 97 бойцами спецназа НАТО.

Конгресс и общественность при этом не проинформированы о нахождении на Украине военнослужащих США и Североатлантического альянса, пишет Ливен.

По словам обозревателя, их присутствие может спровоцировать «опасный цикл эскалации» ситуации, да и сами военные могут быть убиты или взяты в плен.

Как сообщало ИА REGNUM, в рассекреченных документах Пентагона не указаны цели развёртывания на Украине сил спецназа из стран НАТО в начале 2023 года. Отмечается, что большая часть спецназовцев прибыла на Украину из Британии.