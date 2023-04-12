СМИ: США сильно рискуют после отправки военных на Украину
Responsible Statecraft: отправка военных США на Украину может привести к эскалации конфликта
Вашингтон, 12 апреля, 2023, 03:18 — ИА Регнум. Большим риском для США стала отправка военных на Украину. К такому мнению после анализа обнародованных секретных данных Пентагона по состоянию украинской армии и планов по её укреплению пришёл обозреватель американского издания The Responsible Statecraft Анатоль Ливен.
Он отметил, что подготовку военных осуществляют не только на Западе, но и 71 американский военнослужащий, дислоцированный на территории Украины, вместе с 97 бойцами спецназа НАТО.
Конгресс и общественность при этом не проинформированы о нахождении на Украине военнослужащих США и Североатлантического альянса, пишет Ливен.
По словам обозревателя, их присутствие может спровоцировать «опасный цикл эскалации» ситуации, да и сами военные могут быть убиты или взяты в плен.
Как сообщало ИА REGNUM, в рассекреченных документах Пентагона не указаны цели развёртывания на Украине сил спецназа из стран НАТО в начале 2023 года. Отмечается, что большая часть спецназовцев прибыла на Украину из Британии.