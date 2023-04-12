ВС РФ в ходе тяжёлых боев заняли более половины ж/д вокзала в Артёмовске
Артемовск, 12 апреля 2023, 03:09 — REGNUM В результате ожесточенных боев штурмовые подразделения ВС РФ взяли под контроль более половины железнодорожного вокзала в Артёмовске (Бахмут). Об этом написал портал «Русская весна».
Российские военные активно пытаются прорваться в районах Ивановского и Хромового, чтобы окончательно окружить противника, который ещё остаётся в городе.
По словам военных, идёт пополнение резервов для нанесения «решающего» удара в направлении Северска.
Как сообщало ИА REGNUM, все административные здания в Артёмовске взяты под контроль российскими Вооруженными силами, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.