Берлин, 12 апреля, 2023, 02:36 — ИА Регнум. Российские военные медленно, но выигрывают сражение за Артёмовск, а солдаты ВСУ не понимают, для чего они воюют в городе. Об этом после посещения населённого пункта в статье для немецкой газеты Bild написал бельгийский журналист Ян Хумин.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«Только две оставшиеся дороги соединяют почти окружённый город с остальной территорией, контролируемой украинцами. Да и в самом городе русские продвигаются вперёд улица за улицей», — написал автор.

По мнению журналиста, взятие Артёмовска — вопрос времени.

Среди украинских военных Хумин не увидел позитивного настроя, бойцы ВСУ напряжены, сосредоточены и обеспокоены.

Как сообщало ИА REGNUM, в западной части Артёмовска ещё остаются подразделения ВСУ, но им отступать некуда. Единственным для них вариантом остаётся сдача в плен, заявил 11 апреля врио губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.