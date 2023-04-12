Совет министров Италии объявил режим ЧС на шесть месяцев в связи с обострением миграционного кризиса

Рим, , 02:25 — REGNUM В связи со значительным увеличением потока мигрантов в Италию по средиземноморским маршрутам совет министров на шесть месяцев ввёл режим чрезвычайной ситуации по всей стране. Об этом решении сообщила пресс-служба правительственного Дворца Киджи.

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Отмечается, что с начала года на Апеннинах было зарегистрировано резкое увеличения миграционных потоков.

Пока уточняется, сколько необходимо средств для разрешения миграционного кризиса, власти Италии выделили из Фонда по национальным чрезвычайным ситуациям 5 млн евро для принятия наиболее срочных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, около 400 ливийских мигрантов были обнаружены на дрейфующем судне посреди Средиземного моря. Многим требовалась медицинская помощь.