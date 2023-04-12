В Совете Федерации 12 апреля рассмотрят закон о едином реестре военнообязанных

Москва, , 02:22 — REGNUM В Совете Федерации вслед за Госдумой рассмотрят закон, предполагающий создание единого реестра военнообязанных и ввод электронных повесток. Заседание состоится 12 апреля.

Совет Федерации Иван Шилов, ИА REGNUM

Законом устанавливается, что повестки гражданам, которые подлежат призыву на военную службу, будут направляться в письменной и электронной формах. Повестка будет считаться врученной сразу после появления в личном кабинете военнообязанного или через неделю с момента появления в соответствующем реестре. Также закон предусматривает возможность зачисления в запас граждан, которые обязаны состоять на воинском учете, без их личной явки.

Для уклонистов устанавливается ограничение права на управление транспортным средством при неявке в военкомат в течение 20 дней с указанного в повестке дня. Кроме этого, возможны ограничения на получение кредитов и сделки с недвижимостью.

Документом предусмотрено, что МВД, ФНС, ЦИК, Фонд пенсионного и соцстрахования, Минпросвещения, федеральные суды обязаны в электронном виде предоставлять необходимые для ведения воинского учёта сведения о военнообязанных.

Руководители и другие ответственные за военно-учётную работу должностные лица организаций будут обязаны оповещать граждан о вызовах военкоматов при их поступлении, в том числе в электронной форме; обеспечивать сотрудникам возможность своевременной явки по повесткам; направлять сведения о гражданах для ведения воинского учёта, а также не состоящих на учёте, но обязанных состоять на нём, в течение пяти дней со дня изменения соответствующих сведений, в том числе с помощью портала Госуслуг.

В оборонном комитете Совфеда положительно оценили документ. Сенаторы отмечают соответствие закона Конституции РФ и согласование с системой федерального законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Госдума приняла закон о создании единого реестра военнообязанных.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, обсуждение «электронных повесток» не связано с мобилизацией, документ призван привести систему воинского учёта в соответствие с требованиями времени.